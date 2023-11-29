«Норвежская выставка» продолжает одевать и согревать северян

После закрытия норвежских магазинов верхней одежды и ухода многих западных и скандинавских брендов из нашей страны, остро встал вопрос о возможности россиян покупать её. На сегодняшний день все финские границы с Россией закрыты: российская и норвежская стороны находятся в диалоге по данному вопросу. Компания «Орсо групп» нашла такое решение выхода из этой ситуации.

Одежда из стран Скандинавии всегда нравилась россиянам из-за своего качества и дизайна. Однако, из -за прекращения поставок её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Уникальная возможность приобрести такие бренды у жителей региона появилась благодаря «Норвежской выставке», которая проходит сразу в трёх точках Заполярья: Мурманске, Апатитах и Мурмашах.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия объявила Норвегию недружественной страной, а двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бъорн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар надо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо групп» выкупила этот остаток и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. Весь ассортимент представлен в ценах в два-три раза ниже цен, чем были представлены в магазинах ранее. Норвежские, канадские «Аляски», скандинавские, финские пуховики, облегчённые дублёнки. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го размера включительно».

Такой цены больше не будет никогда, отмечают организаторы. Особенно на столь качественные вещи. Поэтому лучшее время купить норвежские куртки в России - сейчас. В коллекциях: «Аляски» с климат-контролем, куртки из кожи буйвола, парки, дублёнки, шубы и пуховики.

Валентин Мохов, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Елена Затекина, покупатель: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Забежала, посмотрела, мне очень понравилось всё: европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

На этой неделе по 3 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», возле фуд-корта). В Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а (торговый центр слева от булочной). А также в Мурмашах, на улице Советской, 11 (ориентир - воздушные шары).

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