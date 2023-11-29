Впервые в Полярных Зорях состоится Кубок «Атомная шайба»В Мурманске продолжается строительство школы на улице Советской
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.23 19:30

«Норвежская выставка» продолжает одевать и согревать северян

После закрытия норвежских магазинов верхней одежды и ухода многих западных и скандинавских брендов из нашей страны, остро встал вопрос о возможности россиян покупать её. На сегодняшний день все финские границы с Россией закрыты: российская и норвежская стороны находятся в диалоге по данному вопросу. Компания «Орсо групп» нашла такое решение выхода из этой ситуации.

Одежда из стран Скандинавии всегда нравилась россиянам из-за своего качества и дизайна. Однако, из -за прекращения поставок её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Уникальная возможность приобрести такие бренды у жителей региона появилась благодаря «Норвежской выставке», которая проходит сразу в трёх точках Заполярья: Мурманске, Апатитах и Мурмашах.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия объявила Норвегию недружественной страной, а двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бъорн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар надо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо групп» выкупила этот остаток и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. Весь ассортимент представлен в ценах в два-три раза ниже цен, чем были представлены в магазинах ранее. Норвежские, канадские «Аляски», скандинавские, финские пуховики, облегчённые дублёнки. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го размера включительно».

Такой цены больше не будет никогда, отмечают организаторы. Особенно на столь качественные вещи. Поэтому лучшее время купить норвежские куртки в России - сейчас. В коллекциях: «Аляски» с климат-контролем, куртки из кожи буйвола, парки, дублёнки, шубы и пуховики.

Валентин Мохов, покупатель: «Замечательный магазин. Мы уже не первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Елена Затекина, покупатель: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала, как говорится, из Мончегорска. Забежала, посмотрела, мне очень понравилось всё: европейское качество, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

На этой неделе по 3 декабря включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», возле фуд-корта). В Апатитах по адресу: улица Бредова, 26а (торговый центр слева от булочной). А также в Мурмашах, на улице Советской, 11 (ориентир - воздушные шары).

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Большие суда для грандиозных задач, или Ледовый флот для арктических проектов России
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова«Кто в доме хозяин»: Алёна Кузнецова о том, что должна делать управляющая организация
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.11.23 22:35
Спасибо за ссылку! Словно из "Тысячи и одной ночи"...
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова
Наталья
25.11.23 13:47
Он не только себе взял эту фамилию, но и своей матери - Айшет Кинжаловой (она в браке не меняла фамилию) приписал фамилию Магомаева, уже после ее смерти и, следовательно, после смерти Муслима Магомае
Комментарий к новости:Разные звёзды Муслима и Юрия Магомаевых
Алина
23.11.23 23:16
Громадное спасибо Валентине Ивановне за то, что придумала эту награду для детей. Дети должны видеть, что страна благодарна им за геройские поступки, ценит их. Именно в этих детях будущее страны. Яна
Комментарий к новости:Юные герои из Мурманской области, удостоенные наград от Совета Федерации «За проявленное мужество», встретились с губернатором региона
-Правовая консультация (18+)Как найти работу в Интернете и не наткнуться на мошенников? Отвечают карьерные эксперты hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (6+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Самые высокооплачиваемые вакансии ноября в Мурманске от «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Кур евро вырос на 58 копеек, доллар укрепился на 27 копеек-PRO Энергетику (18+)На развитие энергетической инфраструктуры ЗАТО Мурманской области в 2024-2025 годах будет направлено около 2 млрд рублей-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания мурманчан, или Почему невозможно вразумить хозяина пылящего подвала-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Кабмин принял постановление, наделяющее Минвостокразвития полномочиями по осуществлению функций федерального координатора северного завоза
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика