«Норвежская выставка» проводит финальную распродажу одежды скандинавских брендов

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг-овчины, поэтому в них тепло даже в мороз в минус 30 градусов. И примечательная особенность - их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы, она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами, которые не реагируют на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег с неё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, а на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

На прошлой неделе правительство Финляндии приняло решение закрыть все пропускные пункты на границе с Россией, а двусторонние контакты РФ и Норвегии сегодня сведены к минимуму. Как это повлияло на российский рынок одежды скандинавских брендов и какие минусы и плюсы вышли из этого?

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась, многие европейские компании его покинули. Так же поступили и соседние с Мурманской областью страны Скандинавии.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной, после чего норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар – не выгодно; а товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Именно по этой причине был создан проект «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп». Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет именно она. Товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают прямо на глазах из-за высокого качества изделий. На выставке представлены свыше 100 моделей верхней одежды: пуховики, двусторонние дублёнки-шубы и парки.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг-овчины, поэтому в них тепло даже в мороз в минус 30 градусов. И примечательная особенность - их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы, она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами, которые не реагируют на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег с неё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, а на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки купили мне и мужу. Мы довольны оба».

«Норвежская выставка» проводит финальную распродажу скандинавских изделий и только 10 дней – с 19 по 28 декабря. Она работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»); в торговом центре «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа). А также в торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

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