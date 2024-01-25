«Норвежская выставка» проводит распродажу скандинавской одежды

В Мурманске, Полярных зорях и Апатитах последние три дня - до 28 января включительно - работает «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп». Это финальная недельная распродажа, на которой представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам, благодаря качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок из Европы и действия ряда санкций её ассортимент на нашем рынке стремительно сужается, а спрос растёт. Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок. Теперь товарный остаток распродаётся с выгодой для покупателей.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Полгода назад Норвегию признали недружественной страной и многие норвежские компании покинули российский рынок. Не исключением стала и норвежская компания «Бьерн Ларсен». Но вывести товар из страны у них не получилось. В нынешних реалиях это невозможно. Единственное верное решение – распродать его на территории России со скидками до 70%. На выставке представлено около 200 моделей. В данный момент собран остаток ассортимента из 12 закрывшихся магазинов и пяти складов. На этой неделе фирменные изделия будут представлены во всех регионах страны с уникальной сезонной выгодой.

Из мужских моделей, например, есть классические пуховики фирмы «Бьерн Ларсен». Они идут с наполнителем биопух от компании «Дюпонт Сарона». Его можно стирать в машинке, он не сбивается, не скатывается после стирки, равномерно лежит по всей поверхности пуховика. Выдерживает температурный режим до минус 25 градусов. Сам по себе воздушный, лёгкий - на себе не почувствуете. В магазинах такие модели стоили по 35 тысяч рублей, здесь представлены по 17900. Важный момент, все молнии прорезинены, чтобы куртка полностью не продувалась ветром».

Олег, покупатель «Куртка канадская - тёплая, хорошая. Под ней хожу в одной футболке. Вещь хорошая, удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

До 28 января норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена сразу в трёх городах по адресам: г. Мурманск, проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», справа от отдела «Мои документы»); г. Полярные Зори, улица Строителей, 2а; г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары».

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