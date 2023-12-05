«Норвежская выставка» работает в Мурманске и Кировске

«Норвежская выставка» - это тот самый случай, когда, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло! В данном случае - западные санкции.

Западные бренды продолжают покидать российский рынок, в том числе это касается и производителей одежды. Однако в нашем регионе её ещё можно будет купить в Мурманске и в Кировске, где работает выставка верхней одежды норвежского бренда «Бьёрн Ларсен».

«Норвежская выставка» - это тот самый случай, когда, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло! В данном случае - западные санкции.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится, ещё посмотрим, а как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70%».

Конечно же кроме цены и дизайна людей привлекает качество материалов, созданных с применением современных технологий.

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Это отлично подойдёт на подарочек: мужу, сыну, папе, кому угодно. Эта модель универсальная. Она идеальна для водителей. Материал авиационный нейлон, который позволяет материи дышать и в машине, и помещении. Водоотталкивающий материальчик. Воротничок приятный для кожи - овчиночка. Качественная норвежская фурнитура, большое количество кармашков для любителей всё с собой и без сумки».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба».

Елена, покупатель: «Самое главное, что есть вещи для девушек с разной комплекцией - и для полных, и для худеньких. Курточки разной расцветки».

Норвежская выставка откроет свои двери в Мурманске с 6 по 10 декабря - с 10 до 20 часов по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», возле фуд-корта). В Кировске по адресу: улица Хибиногорская, 23 (здание городской бани, напротив администрации). Ориентир - воздушные шары

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