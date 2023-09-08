«Норвежская выставка» радует северян ассортиментом и качеством одежды

Проект «Норвежская выставка» от компании «Орсо групп» произвёл настоящий фурор в Кировске. Тысячи красивых и счастливых, согретых, а главное, благодарных покупателей побывали на выставке и поделились своими впечатлениями.

Компания «Орсо групп» с проектом «Норвежская выставка» - это более 300 разнообразных видов верхней одежды от мировых брендов широкого размерного ряда - от 36 до 74 для температуры от 0 до -50 градусов. Здесь представлены канадские «Аляски» на шкурах койота, финские и итальянские пуховики на натуральном пуху, норвежские парки, немецкие кожаные куртки и многое другое по очень привлекательным для покупателей ценам. Внимание акцентировано на норвежском бренде «Бьерн Ларсон».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия признала Норвегию недружественной, поэтому норвежская компания «Бьерн Ларсон» ушла с российского рынка. А ранее завезённый товар остался. Его хранить дорого, вывезти его невозможно. Его надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок. Компания «Орсо групп» выкупила товарный остаток и сейчас распродаёт его по ценам в 4 раза ниже от цен, которые были представлены в магазинах».

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

- Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса, приехала из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось: европейское качество, хороший бренд, цветовое решение нашла светленькое. Мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой.

«Норвежская выставка» будет работать по 10 сентября включительно - с 10.00 до 20.00 по адресу: г.Кировск, проспект Ленина, 3 (вход справа от «Улыбки радуги»).

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