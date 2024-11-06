«Норвежская выставка» радует северян качеством одежды, ценой и внимательным отношением. А главное, подарками!

Счастливым обладателем сертификата на 50 тысяч рублей стал мурманчанин. А преподнесла его ему компания «Орсо Групп» на «Норвежской выставке».

Спрос и ажиотаж на бренды мирового признания не спадает до сих пор на «Норвежских выставках», этому есть и объяснение такому явлению.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «После того как многие компании покинули российский рынок, большой остаток ассортимента завис в России, так как вывезти его из страны сейчас просто невозможно. А хранить дальше на складах очень дорого. Поэтому было принято решение отдать его по цене производства. Нашей компании «Орсо Групп» удалось выкупить весь этот товарный остаток и теперь он представлен на выставке в два раза дешевле».

«Норвежская выставка» радует качеством, ценой и внимательным отношением. А главное, подарками. Одного из счастливчиков застала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Игорь Малышев, победитель: «Я в группе соцсети «ВКонтакте» увидел сообщение о розыгрыше. Принял участие. Я не знал, что я выиграю, не рассчитывал на это. А тут получилось вот такое вот чудо! Я многодетный отец, как правило, все походы в магазин заканчивались на мне, потому что либо денег не хватало, либо ещё что-то. А тут – подарок. Очень рад. Вот сейчас выбрал себе курточку и сыну старшему».

- А что выбрали?

Игорь Малышев, победитель: «Выбрал, так как мне подсказали специалисты, вот эту куртку. Сказали мне, что будет классно. Она действительно мне очень хорошо идёт, тем более она для нашей зимы. Сыну подобрал на подобии куртку тоже. Я смотрю, тут, в принципе, качество и материал - всё на достойном уровне. Я про эту выставку ярмарку узнал из конкурса, теперь будем сюда заходить чаще, будем следить за новостями в группе. Соответственно и приобретать продукцию».

Только пять дней - с 6 по 10 ноября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: улица Лобова, 39 дробь 13 (бывший магазин «Книги»); в Североморске - на улице Советской, 29 - ориентир - воздушные шары.

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