«Норвежская выставка»: распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов

Только по 7 апреля включительно в Мурманске на «Норвежской выставке» от компании «Орсо Групп» представлена распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов. Коллекции представлены из закрывшихся магазинов.

Магазины качественной верхней одежды зарубежных брендов продолжают покидать российский рынок из-за запретов на товарооборот. Однако, возможность приобрести качественные вещи по приятной цене есть. Остатки ассортимента из закрывшихся магазинов в Санкт-Петербурге реализуют на «Норвежских выставках» верхней одежды. Теперь коллекции возможно приобрести и в нашем регионе.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания распродаёт товарный остаток с магазинов, которые закрылись. Это канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. Присутствует большой ассортимент на демисезон. Это кожаные куртки, плащи, пальто и облегчённые куртки как мужские, так и женские. Размерный ряд от 40-го до 76-го размера включительно. Про зиму мы не забываем. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», облегчённые дублёнки, пуховики и шубы. И всё это по ценам в два, а то и в три раза ниже цен, которые были раннее».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляю вашему вниманию финскую кожаную куртку от компании «Санши». Данная модель выполнена из натуральной телячьей кожи, обработана полифит-маслами, поэтому не боится ни снега, ни ветра, ни дождя. Данная модель прекрасно подойдёт как на демисезон, так и на лето».

Дмитрий, покупатель: «Купил куртку «Пилот» для поездок на машине. Она хорошего качества. Цена очень приятная, советую всем. «Пилот» - для машины самое то!».

Только по 7 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (бывшее помещение «Сбербанка», напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.