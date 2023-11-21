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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.11.23 19:30

«Норвежская выставка» с завтрашнего дня открывает свои двери для покупателей сразу в трёх городах

На этой неделе с 22 по 26 ноября проект работает в Мурманске, Североморске и в Заполярном!

События на мировой арене могут сильно повлиять на рынок, и это стало очевидным после того, как многие западные страны оборвали торговые связи с Россией, прекратив поставки. Компания «Orso Group» решила не допустить утилизации товаров и теперь предлагает жителям Заполярья вещи европейского качества по доступным ценам.

С 22 ноября стартует выставка-распродажа верхней одежды от мировых производителей, на которой представлены известные европейские бренды, а также куртки «Аляска» от норвежской компании «Bjorn Larsen».

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Россия объявила Норвегию недружественной страной, а двенадцать норвежских магазинов фирмы «Бъорн Ларсен» закрылись и полностью ушли из России. Товарный остаток остался. Вывести его невозможно, на складе хранить его достаточно дорого. Поэтому товар надо либо утилизировать, либо отдать за бесценок».

«Bjorn Larsen» — бренд премиум-класса, разработанный с учётом максимального комфорта, защиты от влажности и ветра, а также экстремально низких температур. А «Orso Group» — единственная компания в России, которая представляет верхнюю одежду этой фирмы.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Orso Group» выкупила этот остаток и сейчас распродаёт его со скидками от 40 до 70%. Весь ассортимент представлен в два, а то и в три раза ниже цены, чем были они представлены в магазинах. Это норвежские, канадские «Аляски», скандинавские, финские пуховики, облегченные дублёнки. Размерный ряд у нас от 40-го до 76-го размера включительно».

«Норвежская выставка» будет работать с 22 по 26 ноября - с 10 до 20 часов В Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «ФОРУМ», справа от МФЦ); в Североморске – на улице Советской, 27а (торговый центр «Очаг») и  в Заполярном - на улийе Мира 6 (бывший магазин «Корона»).

 

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