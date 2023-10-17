«Норвежская выставка» снова в Мурманской области и снова радует северян

Успейте приобрести качественную зимнюю одежду по приятной цене.

Чем можно скрасить осеннюю хандру? Конечно, шоппингом. А яркая и тёплая куртка гарантировано будет поднимать настроение ежедневно. Порадовать себя такой можно на «Норвежской выставке» в Мурманске и Оленегорске. Ведь именно здесь собрана модная, качественная и импортная мужская и женская зимняя одежда.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Из-за того что Норвегия сейчас признана недружественной страной, многие норвежские магазины закрылись, в том числе и магазин фирмы «Бьерн Ларсен». Товар остался, вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого. Поэтому компания приняла решение распродать товарный остаток, но со скидками от 40 до 70%».

Также на выставке представлены канадские «Аляски», немецкие пуховики, финские дублёнки, кожаные куртки, шубы и парки. Размерный ряд от 40 до 76 включительно. Модели подойдут на любой тип фигуры.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хорошо на наш климат- влажный, ветреный. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

«Норвежская выставка» будет работать в Мурманске с 18 по 22 октября включительно в торговом центре «Форум» (первый этаж) и в Оленегорске по адресу: Ленинградской проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур»).

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