Мурманский Росреестр проведёт расширенную «горячую линию» по вопросам оформления прав на гаражи и дачиМурманская область заняла 77-е место в рейтинге перспективности трудоустройства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.24 19:30

«Норвежская выставка» удивляет северян коллекцией одежды из мембранных тканей

Настоящий ажиотаж происходит вокруг «Норвежской выставки» в нашем регионе - жители не отпускают проект. Организаторы приняли решение продлить выставку ещё на неделю в Мурманске и Апатитах обеспечив её новой партией коллекций одежды из мембранных тканей.

Мембрана вступает в игру!

Впервые мембранные материалы появились ещё в середине XX века, когда учёные стремились создать ткань, которая обеспечивала бы защиту от влаги и одновременно позволяла бы телу «дышать». Прорыв произошёл, когда инновационный материал начали внедрять в повседневную жизнь. Он обеспечил новый уровень комфорта и защиты от непогоды. Ткань позволила создавать одежду, подходящую как для активного отдыха, так и для повседневной носки. Технологию используют в том числе скандинавские производители. Именно такие коллекции представлены на «Норвежских выставках» в нашем регионе.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Если мы говорим про верхнюю одежду, то куртки из мембранной ткани, которые отталкивают воду и грязь, и при этом выпускают весь пар наружу, то в магазинах они стоят вообще «по космосу». А в наших климатических условиях это вообще предмет необходимости, но из-за своей дороговизны они становятся для многих предметом роскоши. За счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинах, плюс мы минимизируем все расходы, логистику, то цена получается в два -два с половиной раза ниже».

На выставке представлены коллекции, которые идеально подойдут как для повседневного использования, так и для зимних видов спорта - рыбалки и активного отдыха. Это «Аляски», финские пуховики, единичные модели парок, которые полностью состоят из мембраны, они не промокают и не продуваются. Модели можно подобрать на свой вкус и цвет. Размерный ряд: от 42-го до 72-го, для мужчин и для женщин.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке. Это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, сама по себе ещё и дышит. Выполнена в разных расцветках. Есть вот такой бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

На этой неделе - с 23 октября по 27 октября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

 

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В сфере розничной и оптовой торговли ищущим работу стали чаще предлагать бонусы в виде процентов от продаж-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 5 копеек, евро теряет 48 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)В топе основных жалоб северян - ненадлежащее качество или отсутствие отопления, неисправное уличное освещение, нехватка врачей-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)В проекте бюджета на следующую трёхлетку заложены средства на выполнение всех социальных обязательств
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика