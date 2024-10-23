«Норвежская выставка» удивляет северян коллекцией одежды из мембранных тканей

Настоящий ажиотаж происходит вокруг «Норвежской выставки» в нашем регионе - жители не отпускают проект. Организаторы приняли решение продлить выставку ещё на неделю в Мурманске и Апатитах обеспечив её новой партией коллекций одежды из мембранных тканей.

Мембрана вступает в игру!

Впервые мембранные материалы появились ещё в середине XX века, когда учёные стремились создать ткань, которая обеспечивала бы защиту от влаги и одновременно позволяла бы телу «дышать». Прорыв произошёл, когда инновационный материал начали внедрять в повседневную жизнь. Он обеспечил новый уровень комфорта и защиты от непогоды. Ткань позволила создавать одежду, подходящую как для активного отдыха, так и для повседневной носки. Технологию используют в том числе скандинавские производители. Именно такие коллекции представлены на «Норвежских выставках» в нашем регионе.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Если мы говорим про верхнюю одежду, то куртки из мембранной ткани, которые отталкивают воду и грязь, и при этом выпускают весь пар наружу, то в магазинах они стоят вообще «по космосу». А в наших климатических условиях это вообще предмет необходимости, но из-за своей дороговизны они становятся для многих предметом роскоши. За счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинах, плюс мы минимизируем все расходы, логистику, то цена получается в два -два с половиной раза ниже».

На выставке представлены коллекции, которые идеально подойдут как для повседневного использования, так и для зимних видов спорта - рыбалки и активного отдыха. Это «Аляски», финские пуховики, единичные модели парок, которые полностью состоят из мембраны, они не промокают и не продуваются. Модели можно подобрать на свой вкус и цвет. Размерный ряд: от 42-го до 72-го, для мужчин и для женщин.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке. Это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, сама по себе ещё и дышит. Выполнена в разных расцветках. Есть вот такой бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

На этой неделе - с 23 октября по 27 октября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

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