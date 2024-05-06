«Норвежская выставка» в Мурманске!

Только пять дней - с 8 по 12 мая в Мурманске на «Норвежской выставке» от компании «Орсо Групп», будет представлена обновлённая распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов.

Коллекции привезены из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга.

Из-за закрытия ряда магазинов и прекращения поставок в Россию норвежских брендов верхней одежды её ассортимент стремительно сузился, а вот спрос, напротив, вырос. Впрочем, приобрести фирменные вещи из товарных остатков всё ещё можно на специальных выставках.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток с этих магазинов, так как товар девать некуда, на складе хранить его дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. На выставке представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки. Всё сейчас по ценам в два, а то и в три раза дешевле, чем были до этого в магазинах».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляем вашему вниманию греческую двухстороннюю дублёнку от компании «Gelasina». Эта модель выполнена из натуральной тафтинг-овчины и хлопковой замши, которая в свою очередь обработана лазером, поэтому она не промокает и не продувается. Данная модель выдерживает температуру от плюс 10 до минус 5 градусов. Она идеально подойдёт на демисезон и на лето».

Наталья, покупатель: «Пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так, мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только пять дней - с 8 по 12 мая включительно - с 10 до 21 часа норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: Кольский просп., 134 (торгово-развлекательный центр «Форум», 1-й этаж, главный вход, павильон бывшего магазина белорусской косметики) Ориентир - воздушные шары.

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