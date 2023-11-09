«Норвежская выставка» в Североморске пользуется успехом у жителей флотской столицы

Многие успели оценить качество верхней одежды. Проект продлится до 12 ноября включительно.

«Норвежская выставка» - проект, который представляет взгляд на скандинавскую моду. А это значит, что одежда здесь под стать нашему морозному, зимнему климату. Эти вещи не купить в обычных магазинах города, ведь многие бренды, такие как «Bjorn Larsen», «Luhta, Gelasina», ушли с российского рынка, а товарный остаток остался. Вывезти его невозможно, хранить на складе достаточно дорого, поэтому компания» Orso group» выкупила партии и сейчас распродаёт одежду по всем регионам страны со скидками от 40 до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трёхслойная мембрана, она хорошо для нашего влажного и ветреного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у не наполнитель - пух «Дюпонт Сорона», его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Модели бренда «Бьорн Ларсен» входят в топ-5 лучших «Алясок» в мире. Они уже стали национальным брендом, ведь в Северном Королевстве они самые популярные. Продукция разработана с учётом максимального комфорта, защиты от влаги, ветра и экстремально низких температур. Учитывая специфику работы нефтяников, рыболовов и полярников — верхняя одежда «Бьорн Ларсен» отличается функциональностью, практичностью и долговечностью. Яркая разнообразная цветовая гамма и широкий модельный ряд курток «Алясок» подходит как для повседневной носки, так и для активного отдыха на природе.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Просто хорошо».

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

В Североморске «Норвежская выставка» будет работать до 12 ноября включительно в торговом центре «Очаг» по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27 - с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

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