«Норвежская выставка в трёх городах региона выходит с модным трендом верхней одежды на 2025 год

Удлиненные куртки станут настоящим хитом 2025 года. Такие модели не только стильно выглядят, но и обеспечивают дополнительную защиту от холода. Они идеально подходят для городских условий, сочетаясь как с повседневной одеждой, так и с более строгими нарядами.

В 2025 году мода всё больше ориентируется на экологичность. Например, эти «Аляски», выполненные из переработанных и органических материалов, с использованием непродуваемой мембраной ткани, становятся всё более популярными. Именно брендовая одежда будет представлена с большими предновогодними кидками сразу в трёх городах Мурманской области - Кировске, Заполярном и Апатитах.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента остался в России. Вывезти его из страны сейчас невозможно, хранить или утилизировать - очень дорого. Им ничего не оставалось делать, как распродать его здесь со скидкой до 70 процентов. И на этой неделе у северян, есть уникальная возможность приобрести качественную фирменную одежду».

Удлиненные куртки станут настоящим хитом 2025 года. Такие модели не только стильно выглядят, но и обеспечивают дополнительную защиту от холода. Они идеально подходят для городских условий, сочетаясь как с повседневной одеждой, так и с более строгими нарядами.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «На выставке самые популярные модели – это «Аляски». «Аляски» есть на разных наполнителях – на кукурузном волокне, верблюжьей шерсти. В вот в этой пух-перо, сверху идёт трехслойная мембрана, которая не продувается ветром, она не намокает вообще. В такой модели можно ходить в мороз, она дышащая. В ней нежарко, она выдерживает температуру воздуха до минус 35 градусов, если под ней даже футболка, то будет тепло».

Только пять дней - с 18 по 22 декабря включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с предновогодней выгодой будет представлена в Кировске по адресу: улица Ленина, 8 (1-й этаж, напротив площади); в Заполярном - на улице Мира, 6 (бывший магазин «Корона») и в Апатитах- в ТЦ «Ангелина» на улице Дзержинского, 37 (ориентир - воздушные шары).

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