«Норвежская выставка» верхней одежды готовит северян к зимнему сезону

На это неделе экспозиция свои двери для покупателей открыла в Мончегорске и Кировске.

Мончегорск и Кировск активно готовятся к зиме и лыжному сезону, а это значит, что пришло время подготовить тёплую и практичную одежду. В Мончегорске и Кировске работает «Норвежская выставка» от компании «Орсо Групп», которой удалось выкупить остаток ассортимента у закрывшихся магазинов: норвежских, скандинавских, канадских брендов. Привлекательные для покупателей цены на качественные вещи удаётся удерживать за счёт объёмов продаж.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие европейские компании покинули российский рынок, а весь остаток ассортимента у них завис в России. Вывезти его из страны невозможно, товарооборот между странами закрыт, хранить на складах очень дорого, утилизировать - вообще бессмысленно. Единственный выход - продать его хоть за какие-нибудь деньги. Поэтому на наших выставках можно приобрести этот остаток со скидками до 70 процентов».

На выставке представлено свыше 200 моделей верхней одежды: штормовки, кожаные куртки-пуховики, «Аляски», дубленки, парки, скандинавская норка и большой выбор мембранной одежды. Широкий модельный ряд, цвета и размеры до 72-го позволяют подобрать обновку на любой вкус.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Особой популярностью на выставке пользуются легендарные норвежские «Аляски», которые раннее были недоступны для многих из-за их высокой цены. В магазинах, не секрет, они стоили от восьмидесяти тысяч, а на выставке представлены за 29900 рублей. За что из любят? За счёт встроенной системы климат-контроля в них комфортно и в минус пять, и в минус 45. Вам в помещении нежарко, на улице нехолодно за счет мембраны конфиденс. Они не промокают, не продуваются ветром, подходят для любых климатических условий».

По 13 октября включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда со скидками до 70% будет представлена в Мончегорске - на центральной площади в торговом доме «Дружба» (проспект Металлургов, 34, цокольный этаж бывшее помещение «Фикс Прайс») и в Кировске - в «Универмаге на Ленина, 8».

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