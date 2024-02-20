«Норвежская выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп»: фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле

В России по всем регионам проходят распродажи верхней одежды ушедших норвежских брендов. Не исключением стал и наш регион. На этой неделе - с 21 по 25 февраля включительно в Мончегорске и Оленегорске открыты магазины «Норвежской выставки» верхней одежды от компании «Орсо Групп».

Из-за санкций, прекращения поставок норвежских брендов в нашу страну, ассортимент верхней одежды стремительно сузился, а вот спрос только вырос. Купить такие вещи всё еще можно, благодаря распродажам товарного остатка.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Последние два года наша компания специализируется на том, что выкупает остаток с закрывшихся магазинов у компаний, которые покидают российский рынок. Компания уходит, но у неё возникает проблема: весь остаток ассортимента не вывезти из страны, границы стран для товарооборота закрыты из-за санкций. Им ничего не остаётся делать как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродаёт остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. Наша компания выигрывает за счёт объёма продаж, а у покупателей есть возможность приобрести фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Например, фирменная норвежская «Аляска» от компании «Бьёрн Ларсен» - материал верха - мембрана. Он не пропускает влагу вообще, но лишние испарения выпускает наружу, не создавая парникового эффекта внутри. Наполнитель идёт биопух, который можно стирать в машинке, он не сбивается, не скатывается после стирки. На окантовку капюшона идёт енот. Капющон сам регулируется по высоте и длине. Карманов десять. В магазинах такие модели стоили по 65 тысяч рублей, а на выставке представлены за 24900».

Гости выставки не упускают возможность сэкономить и приобрести коллекции в два-три раза дешевле.

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Нравится, она тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая. Удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

С 21 по 25 февраля с 10 до 20 часов норвежскую верхнюю одежду с сезонными скидками до 70% можно будет купить в Оленегорске на центральной площади по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур») и Мончегорске, на проспекте Металлургов, 32 (торговый центр «Лапландия», 2-й этаж. Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.