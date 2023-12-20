«Норвежская выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп» завершает свою работу в Мурманской области

Это финальная недельная распродажа, которая продлится до 28 декабря включительно.

Скандинавская одежда всегда нравилась жителям России благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок из Европы и действия ряда санкций её ассортимент стремительно сужается, а спрос растёт. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули наш рынок. Остаток из 12 закрывшихся магазинов «Бьёрн Ларсен» распродаётся на «Норвежской выставке» с убытком для зарубежной компании, но с уникальной выгодой для покупателей.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной, после этого норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой. Вывезти товар – не выгодно. Товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». На выставке можно увидеть коллекции пуховиков, легендарных «Алясок», двусторонних дублёнок-шуб. Размерный ряд одежды от 40-го до 76-го размера включительно. Такой цены больше не будет никогда. Поэтому лучшее время купить норвежские куртки в России - это сейчас на финальной распродаже.

Анастасия Ищук менеджер «ORSO GROUP»: «Эта модель у нас идёт «Аляска», она на авиационном нейлоне, внутри наполнитель - верблюжья шерсть. За счёт этого соблюдается система климат-контроля. Для мужчин идеальный вариант за счёт большого количества карманов внутри и снаружи. Мех енотик. По цене была 55 тысяч рублей, сейчас 24900».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она мне нравится: тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая, удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает чтобы положить документы и всё остальное».

На заключительной неделе до 28 декабря включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»); в ТЦ «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и в торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары».

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