«Норвежская выставка» верхней одежды открывает свои двери для покупателей в Мурманске

Проект стартует 16 октября и продлится по 20 число включительно.

«Норвежская выставка» – в городе!

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась. Многие европейские компании его покинули. Это коснулось и стран Скандинавии, наиболее близкого региона к Мурманской области.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар – невыгодно., товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз, вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого. Поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции, представленные на выставке, не купить в обычных магазинах города. Каждый бренд заслуживает особого внимания. В наличии широкий размерный ряд, свыше 100 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, двусторонние дублёнки-шубы и парки. В том числе предназначенные для температур до минус 50. Практичные наполнители современных моделей обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг овчины – в них тепло даже при температуре воздуха минус 30 градусов. И примечательная особенность – их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит маслами – она не реагирует на влагу. Понятное дело, что это не дождевик. В дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег – весь скатывается. В магазинах раньше такие модели были представлены по 55 тысяч, на выставке и только на этой неделе они будут представлены за 24900 рублей».

По словам организаторов «Норвежской выставки», важно понимать, что представленный ассортимент - это остаток с закрывшихся магазинов, на каждую модель по 2-3 размера. Но рискнуть найти свой всё-таки стоит! Ведь в таком случае вы хорошо сэкономите.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольная. Она красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Вещи тёплые, красивые, удобные. Всё очень хорошо».

Надежда, покупатель: «Открытие «Норвежской выставки» очень актуально сегодня, потому что погода меняется, начались холодные ветра. Я думаю, что будет очень здорово, если северяне будут одеты, будут в тепле. Меньше будут болеть. Говорю, как медик».

На этой неделе - с 16 по 20 октября - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича», ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.