«Норвежская выставка» верхней одежды открывает свои двери для покупателей в Мурманске

Проект стартует 27 ноября. Он продлится по 1 декабря включительно.

«Норвежская выставка» – в городе! После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась. Многие европейские компании его покинули. Это коснулось и стран Скандинавии, наиболее близкого региона к Мурманской области.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой. Вывезти товар – невыгодно. Товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции, представленные на выставке, не купить в других магазинах города. Каждый бренд заслуживает особого внимания. В наличии широкий размерный ряд, свыше 100 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, двусторонние дублёнки-шубы и парки. В том числе, предназначенные для температур до минус 50 градусов. Практичные наполнители обладают теплозащитными свойствами, они не сбиваются, не меняют цвет, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум-класса. Сверху идёт трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается, наполнитель идёт - кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». На данный момент это лучший наполнитель во всем мире! Он дышит - пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

По словам организаторов «Норвежской выставки», важно понимать, что представленный ассортимент - это остаток с закрывшихся магазинов, поэтому на каждую модель в наличии по 2-3 размера. Но рискнуть найти свой всё-таки стоит! Ведь в таком случае вы сильно сэкономите.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, я очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Они тёплые, красивые и удобные. Всё очень хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуальное предложение от компании «Орсо Групп», потому что погода сейчас меняется – мороз, ветер. Я думаю, что будет очень здорово, если к зиме люди будут одеты, будут в тепле. Меньше будут болеть. Говорю, как медик».

На этой неделе - с 27 ноября по 1 декабря включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича) и в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64.

На правах рекламы.