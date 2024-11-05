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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.11.24 19:30

«Норвежская выставка» верхней одежды продолжает работу в Мурманске и стартовала в Североморске

Работа «Норвежской выставки» с 6 по 10 ноября включительно продлена в Мурманске, но при этом расширен охват - до Североморска.

Из-за высокого покупательского спроса «Норвежская выставка» верхней одежды продлевается ещё на неделю в Мурманске и открывается в Североморске. Проект представляет северянам новую партию зимних коллекций скандинавских брендов.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями, но как говорится: ещё посмотрим, как они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив свои компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. И у этих же компаний не получается сейчас вывезти остатки ассортимента. В данной ситуации мы можем воспользоваться этим в свою пользу и приобрести их продукцию со скидкой до 70 процентов».

На выставке представлено свыше 100 моделей верхней одежды: пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и, конечно, легендарные «Аляски». Они выдерживают экстремальные погодные условия - до минус 50 градусов, что гарантирует не только удобство в использовании, но и их долговечность.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке – это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, при этом ещё и сама по себе дышит. Куртка выполнена в разных расцветках: есть бордовый цвет, есть тёмно-синий и красивый белый».

Только пять дней - с 6 по 10 ноября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: улица Лобова, 39 дробь 13 (бывший магазин «Книги»); в Североморске - на улице Советской, 29 - ориентир - воздушные шары.

 

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