«Норвежская выставка» верхней одежды продолжает впечатлять северян в трёх городах области - Мурманске, Североморске и Заполярном
Павел Чертков, старший менеджер «Норвежской выставки»: «Евросоюз хотел наказать Россию санкциями, поэтому европейские компании продолжают покидать российский рынок. Для России и для граждан это не очень хорошо, но они сами себя и наказали, потому что товар вывезти они не могут. Товарооборот между странами закрыт, причём это решение Евросоюза. Куда его девать? Вывезти они его не могут, хранить дальше на складах – дорого, поэтому им приходится распродавать его со скидками аж до 70%».
Так же на выставке представлены «Ааляски», дублёнки, шубы и многие другие зимние вещи.
Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трёхслойная мембрана, она хороша для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель пух Дюпонт Сорона, его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».
У гостей есть возможность приобрести верхнюю одежду высоко качества по выгодным ценам. И стоит поторопиться, ведь больше поставок одежды от европейских производителей не будет.
Елена, покупатель: «Самое главное, что есть изделия для девушек с разной комплекцией: и для полных, и для худеньких. И разной расцветки».
Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Она красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба»
«Норвежская выставка» будет работать до 26 ноября - с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от МФЦ); в Североморске - на улице Советской, 27а (в торговом центре «Очаг») и в Заполярном - на улице Мира 6 (бывший магазин «Корона»).
На правах рекламы.