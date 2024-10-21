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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.24 19:30

«Норвежская выставка» верхней одежды произвела фурор в Заполярье

Из-за большого спроса на этой неделе проект остаётся работать одновременно в двух городах - в Мурманске и Апатитах с 23 октября по 27 октября включительно.

Решение продлить работу «Норвежской выставки» верхней одежды ещё на неделю в Мурманске и Апатитах компания «Orso group» приняла после многочисленных просьб. На этой неделе экспозицию пополнили новой партией вещей широкого - до 70-го размерного ряда, как для мужчин, так и для женщин. Здесь представлено свыше 100 моделей верхней одежды: пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и легендарные «Аляски». Все они из закрывшихся фирменных магазинов.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной. После этого и норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой: вывезти товар – невыгодно, товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции, представленные на выставке, не купить в обычных магазинах города. Каждый бренд заслуживает особого внимания. Ведь среди ассортимента есть модели, в том числе, предназначенные для температур до минус 50. Их практичные наполнители обладают теплозащитными свойствами, не сбиваются, не меняют цвет, отлично переносят машинную стирку и не теряют форму.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг-овчины –в них тепло на морозе минус 30 градусов. И примечательная их особенность –их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит маслами – она не реагирует на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег – всё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, а на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

По словам организаторов «Норвежской выставки», важно понимать, что представленный ассортимент - это остаток с закрывшихся магазинов, поэтому на каждую модель по два – три размера. Но рискнуть найти свой, всё-таки стоит! Ведь в таком случае вы сильно сэкономите.

Любовь, покупатель: «Купила куртку. Очень довольна я. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые и удобные. Всё очень хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуальная распродажа, потому что погода меняется, время холодных ветров. Я думаю, что будет очень здорово, если люди будут одеты, так как в тепле они меньше будут болеть. Говорю, как медик».

На этой неделе - с 23 октября по 27 октября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

 

 

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