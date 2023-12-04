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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.23 19:30

«Норвежская выставка» верхней одежды с 6 по 10 декабря включительно будет работать одновременно в двух городах региона - в Мурманске и Кировске

После февраля 2022 года ситуация на российском рынке разительно изменилась, многие зарубежные компании его покинули. Это коснулось и стран Скандинавии, наиболее близкого региона Мурманской области.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Летом этого года Норвегию признали недружественной страной, после чего норвежские компании покинули российский рынок. Но они столкнулись с проблемой. Вывезти товар – не выгодно. Товарооборот с Россией закрыл сам же Евросоюз. Вывезти они не могут, хранить дальше на складах дорого, поэтому было принято решение всё распродать со скидками до 70 процентов».

Коллекции известного бренда «Bjorn Larsen» сейчас в России представляет единственная компания «ORSO Group». Товара становится всё меньше и меньше, модели норвежского бренда раскупают из-за высокого скандинавского качества. На выставке представлено свыше 100 моделей верхней одежды: ветровки, кожаные куртки, пуховики, двусторонние дублёнки-шубы и парки.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Они выполнены из тафтинг-овчины, в них тепло даже при минус 30 градусов. И примечательная особенность, что их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами, которые не реагируют на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь не надо в ней ходить, но мокрый снег с поверхности материала прекрасно скатывается. В магазинах раньше такие модели были представлены по 55 тысяч рублей, здесь, на выставке, только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

По словам организаторов «Норвежской выставки», важно понимать, что представленный ассортимент - это остаток с закрывшихся магазинов, поэтому на каждую модель приходится сейчас по 2-3 размера. Поэтому и цена такая доступная.

«Норвежская выставка» будет работать в Мурманске с 6 по 10 декабря - с 10 до 20 часов по адресу:  Кольский проспект, 134 (на первом этаже торгового центра «Форум», возле фуд-корта); в Кировске по адресу: улица Хибиногорская, 23 (здание городской бани, напротив администрации). Ориентир - воздушные шары.

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