«Норвежская выставка» верхней одежды скандинавских брендов начинает недельную распродажу

В Мурманске с 14 до 18 февраля включительно будет работать «Норвежская выставка» верхней одежды от компании «Орсо групп». Это недельная распродажа, на которой представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов. После выставка отправится в другие регионы. Поэтому лучшее время оценить и приобрести фирменные вещи - сейчас.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам благодаря своему качеству и дизайну. Однако, из-за прекращения поставок её ассортимент стремительно сузился. Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули рынок нашей страны. Но товарный остаток можно приобрести на «Норвежской выставке» от нашей российской компании «Орсо Групп».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Последние два года наша компания специализируется на том, что выкупает остаток с закрывшихся магазинов у компаний, которые покидают российский рынок. Зарубежная компания уходит, но у неё возникает проблема, так как весь остаток ассортимента не вывезти из страны, границы стран для товарооборота закрыты из-за санкций. Им ничего не остается делать, как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродаёт остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. Компания выигрывает за счёт объёма продаж, а у покупателей есть возможность приобрести фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Например, фирменная норвежская «Аляска» от компании «Бьёрн Ларсен». Материал верха – мембрана. Она не пропускает влагу вообще, но лишние испарения выпускает наружу, не создавая парникового эффекта внутри. Наполнитель - биопух, который можно стирать в машинке, он не сбивается, не скатывается после стирки. На окантовку капюшона идёт енот. Капюшон сам регулируется по высоте длине. Карманов десять. В магазинах такие модели стоили по 65 тысяч рублей, на выставке куртки представлены за 24900».

Товара становится все меньше и меньше, гости выставки не упускают возможность сэкономить и приобрести одежду в два-три раза дешевле.

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую. Она мне нравится. Тёплая, хорошая, хожу в ней в одной футболке. Вообще, вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное».

С 14 февраля до 18 февраля включительно с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», нижний этаж); проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж, остановка «Улица Магомета Гаджиева») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары).

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