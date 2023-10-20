«Норвежская выставка» верхней одежды со скидами до 70% проходит в Мурманске и Оленегорске

Успеть приобрести коллекции можно по 22 октября включительно.

«Норвежская выставка» за неделю работы успела покорить сердца многих северян. Они смогли убедиться в качестве вещей, а их разнообразие не оставит повода уйти без обновки.

Елена, покупательница: «Мы пришли просто посмотреть, приглянулась светленькая удобная куртка на зиму».

Валентин Мохов, покупатель: «Да, замечательный магазин. Мы уже не в первый раз здесь, уже приобретали здесь куртки».

- Как качество курток?

- Качество очень хорошее.

Елена Затекина, покупательница: «Купила пуховик. Бежала мимо с автобуса. Приехала, как говорится, из Мончегорска. Вот, забежала, посмотрела, мне очень понравилось европейское качество одежды, хороший бренд, цветовое решение. Нашла светленькое – мне очень нравится, я очень довольна этой покупкой».

Норвежские пуховики, канадские «Аляски», финские дублёнки, кожаные куртки, шубы парки - более 300 моделей. Акцент сделан на норвежский бренд «Бьерн Ларсен», ведь целых 12 фирменных магазинов этой марки закрылись в России. Вывезти товарный остаток было сложно, хранить дорого, поэтому организаторы проекта предоставляют скидки до 70%.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трёхслойная мембрана, она хорошо на наш влажный и ветреный климат. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель - пух «Дюпонт Сорона». Его можно стирать, он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

«Норвежская выставка» работает в Мурманске до 22 октября включительно в торговом центре «Форум» (на первом этаже) и в Оленегорске по адресу: Ленинградской проспект, 4 (помещение бывшего магазина «Гламур»).

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