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«Норвежская выставка» вновь распахнула свои двери в Североморске

Проект так понравился северянам, что по их многочисленным просьбам организаторы выставки решили продлить работу выставки-продажи ещё на несколько дней.

Вадим Михайлов радуется приобретенной обновке, ведь тёплая и дышащая норвежская куртка будет настоящим подарком к зиме на Кольском Севере.

Вадим Михайлов, покупатель: «Я купил куртку, которая мне очень подошла. И девочка – менеджер предложила мне то, что надо!».

На «Норвежской выставке» представлены тёплые пуховики, шубы, «Аляски» и парки, выполненные из натуральных высококачественных материалов с защитой от влаги, ветра и рассчитанные на экстремально низкие температуры. Особый акцент организаторы делают на норвежский бренд «Бьерн Ларсен».

Виталий Спиридонов, менеджер «Норвежской выставки»: «На мне представлен норвежский бомбер от компании «Бьерн Ларсен» Верхний слой этой куртки оснащён трехслойной мембранной тканью, то есть, она не промокает, её не продувает. Также в этой куртке установлена система климат-контроля - она выпускает лишний пар, не создавая парникового эффекта внутри».

Помимо климат-контроля некоторые модели бренда «Бьорн Ларсен» оснащены манжетами и расширениями, что даёт возможность удобно сидеть за рулём. Также они входят в топ-5 лучших «Алясок» в мире и стали уже национальным брендом, ведь в Северном Королевстве эти куртки самые популярные.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Мы продлили время работы «Норвежской выставки» в городе Североморске ещё на одну неделю, до воскресенья, так как очень многим нашим покупателям не хватило нужных размеров. Мы обновили размерный и модельный ряд. Сейчас у нас большое поступление именно зимней коллекции – это норвежские, канадские парки, «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегчённые дублёнки. На весь ассортимент представлены скидки от 40 до 70%».

В Североморске «Норвежская выставка» будет работать до 19 ноября включительно в торговом центре «Очаг» по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27 а - с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

 

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