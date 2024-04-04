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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.24 19:30

«Норвежская выставка»: выбираем демисезонную одежду мировых скандинавских брендов

Только с 4 и по 7 апреля включительно в Мурманске на «Норвежской выставке» от компании «Орсо Групп» состоится распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов. Мужские и женские коллекции привезены из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга.

Время от времени появляются новости об очередной компании, которая решила покинуть российский рынок. Среди таких и крупные торговые марки верхней одежды, в том числе норвежских брендов, к которым мы привыкли. «Орсо Групп» было принято решение организовать распродажу товарного остатка, который распространяют через «Норвежские выставки».

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Из-за сложной сейчас ситуации в стране многие магазины европейские закрываются. Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток этих магазинов, так как товар им девать некуда, на складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики. Облегченные дублёнки. И всё сейчас по ценам в два, а то и в три раза дешевле, чем были до этого в магазинах».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляем вашему вниманию греческую двухстороннюю дублёнку от компании «Gelasina». Данная модель выполнена из натуральной тафтинг-овчины и хлопковой замши, которая, в свою очередь, обработана лазером, поэтому она является непромокаемой и непродуваемой. Данная модель выдерживает температуру от плюс 10 до минус 5 градусов. Идеально подойдёт и на демисезон, и на лето».

Наталья, покупатель: «Сегодня пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон, это раз. Потом - оно лёгкое, это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

Только с 4 по 7 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена в Мурманске по адресу: проспект Ленина, 47 (бывшее помещение «Сбербанка», напротив торгового центра «Аметист». Ориентир - воздушные шары).

 

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