Норвежские специалисты заинтересовались опытом мурманских сотрудников УФСИН

Представители пенитенциарных служб Мурманской области и Северной Норвегии подвели итоги сотрудничества за последние три года, а также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

В планах ведомств двух стран реализация совместных международных проектов. Им есть чему поучиться друг у друга. Например, у норвежских коллег вызывала особый интерес такая уголовно-правовая мера, как отсрочка наказания, применимая к лицам, имеющим детей в возрасте до 14 лет. Гости из соседнего Королевства всерьёз задумываются над возможностью её пилотного использования в Норвегии.