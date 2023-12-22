«Норвежские выставки» работают последние дни в этом году

В Мурманске на финальной распродаже представлен широкий ряд верхней одежды скандинавского бренда «Бьорн Ларсен» и с большой выгодой. Таких предложений больше не будет. До 28 декабря включительно ещё есть возможность приобрести коллекции для себя и своих близких.

Многие европейские магазины и производители в связи со сложившейся геополитической ситуацией покинули рынок нашей страны. Одна из таких компаний — «Бьорн Ларсен». Вывезти свой товар, а это большая партия курток «Аляска» компания не смогла из-за ответных санкций со стороны России. Компания «ORSO GROUP» смогла договориться с норвежским производителем и выкупила остаток одежды, а сейчас реализует её с большой выгодой для покупателей на «Норвежских выставках».

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Для начала нужно понимать, откуда товар и почему такие скидки. С 2022 года Евросоюз пытается наказать Россию санкциями. Но как говорится, кто они без нас. Получается так, что они сами себя наказали, принудив компании покинуть российский рынок, закрыв товарооборот с Россией. У этих же компаний не получается вывезти продукцию. У нас с вами уникальная возможность воспользоваться этой ситуацией и приобрести продукцию в два или три раза дешевле, чем в их магазинах до их закрытия. На этой неделе это последняя возможность, потому что мы закрываемся – это финальная распродажа».

Модели компании «Бъёрн Ларсен» входят в топ-5 лучших курток «Аляска» в мире. Норвежский бренд премиум-класса разработан с учётом максимального комфорта, защиты от влаги, ветра и экстремально низких температур.

Анастасия Ищук, менеджер «ORSO GROUP»: «Аляска» - эта модель изготовлена с использованием авиационного нейлона, внутри наполнитель - верблюжья шерсть. За счёт этого соблюдается система климат-контроля. Для мужчин это идеальный вариант за счет большого количества карманов, которые есть и внутри, и снаружи. Мех енотик. По цене она раньше была 55 тысяч рублей, сейчас 24900 рублей».

Также на выставке представлены шубы премиум-сегмента, пуховики, двусторонние дублёнки и парки.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Выполнены они из тафтинг-овчины. В них тепло даже при температуре воздуха минус 30 градусов. И примечательная особенность – их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит-маслами, которые не реагирует на влагу. Понятное дело, что это не дождевик. В дождь не надо в ней ходить. Но мокрый снег легко скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч рублей, на выставке и только на этой неделе они продаются за 24900 рублей».

Олег, покупатель: «Купил куртку канадскую».

- Нравится?

- Тёплая, хорошая, хожу в одной футболке. Вещь хорошая - удобная и лёгкая. Карманов достаточно, хватает, чтобы положить документы и всё остальное».

На финальном этапе до 28 декабря включительно «Норвежская выставка» работает с 10 до 20 часов в Мурманске по адресам: Кольский проспект, 134 (первый этаж торгового центра «Форум», справа от отдела «Мои документы»); в ТЦ «Лига» на проспекте Ленина, 19а (напротив ЗАГСа) и в торговом центре «Гермес» на улице Баумана, 3 (ориентир - воздушные шары).

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