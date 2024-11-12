«Норвежскую выставку» откроют одновременно в двух городах - в Оленегорске и Ковдоре

Здесь будут представлены коллекции верхней одежды из мембранной ткани, разработанные с использованием технологий скандинавских брендов.

Скандинавские производители верхней одежды активно используют мембранную ткань, что вполне объяснимо северными погодными условиями, которые выставляют повышенные требования к продукции. Именно такие вещи представлены на «Норвежской выставке» со скидками до 70%.

Павел Чертков старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Если мы говорим про верхнюю одежду, то куртки из мембранной ткани в наших климатических условиях предмет необходимости. Но из-за своей дороговизны эти вещи становятся для многих предметом роскоши. За счёт того, что нашей компании удалось выкупить остаток ассортимента в закрывшихся магазинов, плюс мы минимизируем все расходы, логистику, то цена получается в два, два с половиной раза ниже».

Модели стильные и разнообразные. Размерный ряд от 42-го до 72-го, для мужчин и для женщин.

Алина, менеджер «Норвежской выставки»: «Вашему вниманию представляется норвежская «Аляска» премиум-класса. Сверху идёт трехслойная мембрана, которая не промокает и не продувается, наполнитель идёт - кукурузное волокно от компании «Дюпонт Сарона». На данный момент это лучший наполнитель во всем мире! Он дышит - пропускает воздух через себя, но при этом он не запускает ветер, какую-то влагу дополнительную. Очень хорошо стирается в стиральной машинке – не скатывается, не сбивается и не мигрирует полностью по куртке».

Только пять дней - с 13 по 17 ноября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Оленегорске на центральной площади по адресу: Ленинградский проспект, 4; в Ковдоре - с 14 по 18 ноября на улице Кирова, 10 (бывший магазин «Связной». Ориентир -воздушные шары).

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