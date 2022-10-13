День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.10.22 19:30
Носовую часть К-3 «Ленинский комсомол» ночью перевезли по улицам Кронштадта
Это финальный отрезок пути до кластера «Острова фортов». А уже днём её соединили с кормовой частью в Музее военно-морской славы.
Уникальный инженерно-логистический проект по транспортировке подводного атомохода из Снежногорска в Кронштадт длился больше года и теперь успешно завершен.
Далее будет восстановлен лёгкий корпус в месте соединения носовой и кормовой частей К-3, отреставрированы интерьеры и сформирована внутренняя экспозиция.
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