«НОВАТЭК» становится именем нарицательным у автомобилистов Заполярья

Байкеры ЗАТО Александровск продолжают борьбу за чистоту на дороге. Аварийных ситуаций около большого строительного комплекса избежать можно, уверены мотоциклисты, если только власти примут необходимые меры.

Большое промышленное предприятие в Белокаменке, безусловно, принесёт региону большую экономическую пользу – увеличит доход Заполярья, обеспечит мурманчан новыми рабочими местами. Правда, строительство, которое развернула здесь компания «НОВАТЭК», пока доставляет лишь неудобства. Большегрузы разбивают не предназначенную для таких машин дорогу, а грязь с их колес создаёт аварийно-опасные ситуации. Несчастный случай, который произошёл с мотоциклистами на этом участке дороги, дал толчок для написания петиции.

«4 июня двое байкеров на дороге Полярный-Мишуково упали, - рассказывает Игорь Мамушкин, автор петиции. - Скажем так, из-за таких дорожных условий. Это нам дало толчок, чтобы попробовать предпринять какие-то меры».

Электронную петицию поддержали более тысячи человек, в том числе и все байкеры.

«Когда здесь сыро, когда глина с песком, даже на машине страшно тормозить перед грузовиками, потому что скользко», - говорит Татьяна Собко, байкер.

«Мне небезразличны природа, дорога, люди, которые ездят на машинах, которые после поездки оказываются в грязи, - говорит Юрий Галицкий, автолюбитель. - Посмотрите на окружающие деревья: березки покрыты грязью, как будто в сельской местности».

«На этой дороге не видно разметки, - возмущается Фёдор Лобас, байкер. А недавно прошёл дождик – этот песок с цементом - это мыло ещё то!».

На обращение членов мотосообщества «ЗАТО Александровск» откликнулось Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Специалисты заверили, что три мойки колес введены в эксплуатацию. В день, когда мы готовили сюжет, дорога в районе Белокаменки была сухой и оценить уровень опасности мы не смогли, как и не смогли ответить на наши вопросы водители грузовиков. Многие рабочие не знают, где и как помыть колёса большегрузов. Зато автолюбители знают, насколько страшно ехать по грязному асфальту:

- Очень опасно, особенно когда водители большегрузов, бывает, даже не смотрят по сторонам, вылетают, был у меня случай.

- Неприятно. Пыльно, окна не откроешь – всё летит в машину. Камни летят с машин, мусор, все это в машину.

- Грязно, приходится мыть машину каждый день.

Неравнодушные водители настоятельно просят принять меры: регулярно мыть дорогу, убирать камни, поливать строительную площадку и не выпускать на трассу грузовики с перегрузом, без тентов и без предварительной обработки колёс. И главное – вовремя устранять образующиеся ямы.