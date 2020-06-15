Новая аллея на улице Капитана Копытова откроется к сентябрю

Зелёную зону на улице Капитана Копытова ждёт масштабное обновление. В будущей аллее появятся велодорожки, откроются новые пешеходные зоны.

В середине мая на улице Капитана Копытова развернулись работы. Сейчас будущий парк окружен высоким металлическим забором, но через несколько месяцев новое благоустроенное городское пространство откроют для жителей города. Здесь разместят игровую и спортивную площадки, удобные скамейки. Не забыли и про двухколесный транспорт. Для любителей активного отдыха поставят велопарковки и проложат велосипедные дорожки.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Основное желание горожан было реконструировать вот эту зону и превратить её в зону семейного отдыха, максимально сохранить зелень, сделать пешеходные дорожки, велосипедные дорожки, поставить детские спортивные площадки. И в принципе, мы по этому пути уже шли. Понятно, что не за один год было принято решение, поэтому мне легко было разговаривать с горожанами».

Особенно остро стоит вопрос о загрязнении леса и ручья. Проходящие люди чувствовали неприятный запах и даже сравнивали его со сточными водами. Эту проблему устранят - по всей территории будущей аллеи установят камеры видеонаблюдения, чтобы посетители не бросали в водоём мусор.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В ходе производства работ вывезли уже три грузовых машины мусора из ручья. Вот очень бы хотелось, чтобы после того, как мы эту территорию в конце сентября предъявим мурманчанам, сделаем новую общественную территорию, а это реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», проекта «Формирование комфортной городской среды», когда мы мурманчанам результат предъявим, очень бы хотелось, чтобы больше здесь не мусорили».

В условиях Крайнего Севера зелень очень важна. Новым растениям трудно приспособиться к суровому климату, поэтому создатели сквера с трепетом отнеслись к уже растущим здесь деревьям.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Северяне очень трепетно относятся к зелени. Чем больше таких зелёных зон в городе будет, тем лучше будет северянам».

Помимо парка на улице Капитана Копытова этим летом в Мурманске реконструируют территорию озера Ледового и аллею Полярной Дивизии, которая расположена на проспекте Героев-североморцев. Все работы рассчитывают завершить к середине осени.