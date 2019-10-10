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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.19 19:30

Новая детская площадка возле 31-й школы ждёт малышей

Новая детская площадка возле 31 школы открыта и ждет малышей. Горки и паутинки, канаты и лабиринты - ребятам со всего 310 микрорайона теперь есть где порезвиться. На этом благоустройство территории вокруг образовательного учреждения не закончится, каких изменений ждать жителям ближайших домов узнаем из нашего сюжета.

Игровая площадка на территории школы №31 стала подарком для ребят всех возрастов. Конструкция напоминает яркую клумбу с ромашками, на стеблях которых пауки сплели паутину. Такую задумку по достоинству оценили дети.

«Мне понравился этот канатик на нем можно раскачиваться. Хорошая идея поставить здесь площадку? Да, потому что сюда могут приходить первоклассники, и у них есть минутка гулянки, и они здесь постоянно гуляют».

За последние годы в Мурманске построили около 160 спортивных и детских площадок. Их недостаток остро ощущался, ведь в основном жителям города раньше приходилось довольствоваться старыми коробками и турниками, которые были установлены еще в советское время. Новая игровая конструкция дополнена уличными тренажерами, которые рассчитаны и на взрослых.

Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Дети занимаются на площадке, мамы могут подойти к тренажерам радует вид площадки, она более современная и цветовая гамма и технические решения и покрытие травмобезопасное, поглощающее, поэтому можно порадоваться за тех, кто будет посещать эту площадку».

Строительство детской площадки лишь небольшая часть масштабной реконструкции пришкольной территории. Через стадион жители ближайших домов добираются до остановки общественного транспорта, что создает неудобства как для тренирующихся на улице школьников, так и для пешеходов. Вскоре такие неудобства устранят.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Сегодня комитет по городскому хозяйству уже начал проектирование тротуара, который будет проходить около ограждения, потом займемся стадионом, который будет такой же современный с искусственным покрытием, нужно будет организовать дорожки беговые».

Для жителей самого молодого в городе Первомайского округа такие преобразования очень важны. Эта территория в будущем должна стать современным пространством для занятий спортом и отдыха жителей всего микрорайона.

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