Новая дорога на Домостроительной улице разрушается

Десятки литров воды на улице Домостроительной ежедневно вытекают из колодца на проезжую часть. Асфальтовое покрытие на этом участке дороги уложили в апреле, но похоже, что его скоро смоет и до следующей весны оно не доживёт.

До места работы на улице Домостроительной Виктор Буханцев обычно едет на своём велосипеде, поэтому мужчина особенно обрадовался, когда год назад на оживленной улице в промышленной зоне полностью заменили асфальт. Но одно обстоятельство омрачает радость от долгожданного ремонта - по дорожному полотну круглые сутки бежит вода.

Учитывая, что ночью температура воздуха опускается ниже ноля, остается только гадать, сколько таких перепадов выдержит асфальт.

- Самое главное, что вода идёт по железнодорожному переезду, идёт на главный путь, по которому поставляются цистерны с топливом, с газом, - рассказывает Виктор Буханцев, мурманчанин. - Сплошное безобразие!

Источник ручьев находится здесь, же неподалеку. Хитрая конструкция народных умельцев, состоящая из шланга и насоса, ежедневно откачивает воду из колодца. И никому даже не приходит в голову цивилизованно подойти к решению вопроса: прочистить ливневую канализацию до основного стока, чтобы нечистоты ближайших организаций, например, автомойки и сауны, не размывали автомобильную магистраль и железнодорожный переезд.

- В КРГХ, в облводоканал везде обращаемся, - рассказывает Николай Красовский. - Все приезжают, смотрят, затылок чешут, но никто ничего не делает. А вода на дороге – это до первой аварии на дороге, пока не случится крупная авария, потому что на лёд выскочат машины и разобьются.

Вероятно, подтопление Домостроительной и судьба недавно отремонтированной дороги интересна только неравнодушным горожанам и тем автолюбителям, которые с приходом зимы ощутят на себе все прелести экстремального вождения на этом участке дороги.

Журналистам «Арктик-ТВ» удалось связаться со специалистами водоканала, прокомментировать ситуацию они обещали в ближайшее время, следите за выпусками новостей.