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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.19 19:30

Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск

Подрядная организация по уборке снега в ЗАТО Александровск с начала года приступила к устранению недочётов своего предшественника.

С нового года уборкой снега на дорогах Снежногорска, Гаджиево и Оленьей Губы занимается новая подрядная организация. Общество с ограниченной ответственностью «Гагат» выгодно отличается от предыдущего подрядчика - «Гранит-Авто». Прежде всего, количеством новой  специальной техники, которая производит очистку территорий. «У нас работают грейдеры, шнекороторы, погрузчики, КДМки – коммунально-дорожные машины, которые помогают нам оперативно проводить очистку дорог, тротуаров, - говорит Николай Холмичев, начальник дорожных участков ООО «Гагат» по г.Снежногорску, г.Гаджиево, нп.Оленья Губа.  – Уборка ведётся ежедневно, бывает даже по три-четыре раза, проводим подсыпку пескосоляной смеси».

Ещё один плюс в работе новой организации – круглосуточные дежурства. Машины выезжают на расчистку и днём, и ночью – все для того, чтобы рано утром, отправляясь на работу, или провожая детей в образовательные учреждения, александровцы шли или ехали уже по расчищенным дорогам.

Мы поинтересовались у жителей ЗАТО, видят ли они разницу и довольны ли работой нового подрядчика.

- Да, конечно, заметно, - говорит первая встречная северянка из Снежногорска. - Особенно после того, как у нас сначала прошёл дождь, а потом всё замерзло… Скажем так, такой уборки я ещё не видела в нашем городе.

- Да. Замечательно, всё хорошо, оценивает труд дорожных рабочих жительница нп.Оленья Губа.

И это при том, что сотрудникам новой организации пришлось устранять недоработки предшественника, который оставил километры заснеженных площадей. К счастью жителей и работников компании «Гагат» в этом году осадков, в сравнении с прошлым, значительно меньше, а значит, уберут снежные завалы в кратчайшие сроки.

- У нас сложилась ситуация, что старый подрядчик запустил территории, грубо говоря, все свои участки. Можно видеть, какой здесь  слой льда  образовался, - показывает Николай Холмичев, начальник дорожных участков ООО «Гагат» по г.Снежногорску, г.Гаджиево, нп. Оленья Губа. - Они должны были это все убирать. У нас сейчас процентов  пятьдесят придётся чистить, что не сделал прошлый подрядчик.

График уборки снега пока «плавающий». В первую очередь почистили центральные улицы городов, теперь перешли к социально-значимым объектам и дворам.

- Хочется отметить, что в такие длительные праздничные дни у работников дорожных служб, видимо, не было выходных, они все время расчищали проезжую часть, дороги основные и посыпали их песком,  - говорит Екатерина Пятницкая, директор СОШ № 280 нп. Оленья Губа. - Даже после большого снегопада, который был в ночь с 12 на 13 января, дороги были расчищены.

Все замечания и обращения дорожники готовы принять по телефону +7-906-291-44-26 и незамедлительно устранить. Но по аналогии с крылатым выражением «чисто там, где не мусорят», коммунальщики уверены, что чисто там, где не мешают уборке. В случае с дворами, важно участие самих жителей – личные транспортные средства во время расчистки необходимо убирать.

- К сожалению, наши граждане сами не дают в полной мере убрать те участки дорог, которые подлежат уборке, из-за того, что около обочины стоят машины, - отмечает Андрей Волков, начальник отдела капитального строительства ЗАТО Александровск. - Поэтому у меня просьба к александровцам, к нашим жителям:  по возможности постарайтесь содействовать подрядным организациям. Если выставляются временные дорожные знаки, то не оставляйте транспорт, так как вы препятствуете уборке.

Выносливость и работоспособность новой дорожной службы проверят время и погодные условия. Весна в ЗАТО всегда непредсказуема.

За две недели нового года  ООО «Гагат» уже заявил о себе как об ответственном подрядчике. Улучшения видны невооруженным взглядом: работы ведутся, как по расширению проезжих частей, так и по уборке наледи с дворовых территорий.

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