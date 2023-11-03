«Новая философия воспитания»: советники по воспитательной работе подводят итоги работы за год

По поручению Президента Российской Федерации в образовательных учреждениях страны в прошлом учебном году ввели новую должность – советник по воспитательной работе. Это было сделано с целью поддержки социальных инициатив обучающихся.

В столице Заполярья педагоги обсудили вопрос «Новая философия воспитания», который касается новой для образовательных учреждений должности советника.

Функция этого специалиста - решение широкого спектра задач, направленных на развитие у подростков духовных и нравственных ценностей, правильных социальных ориентиров. Речь, прежде всего, идет об внеурочном активном досуге.

Максим Матях, региональный координатор проекта «Навигаторы детства»: «Работа сложная, потому что должность новая. Проект новый, такого никогда ещё не было, чтобы по всей России водили новую должность. Поэтому мы понимаем, что первый год был больше установочным: мы налаживали процессы, алгоритмы и с органами исполнительной власти, и с руководителями общеобразовательных организаций».

В рамках встречи её участники также обсудили решение воспитательных вопросов, наметили планы на будущее.

За небольшой период времени они уже вошли в курс дела и стали настоящими наставниками для детей.

Одна из задач новых специалистов - сделать пребывание ребёнка в школе комфортным и увлекательным

Павел Николаев, советник директора по воспитательной работе и связям с общественными организациями МБОУ г. Мурманска СОШ №56: «В нашей школе появился совет самоуправления. Дети вместе с администрацией школы решают важные вопросы внутришкольной жизни. Мы советуемся с завучем по воспитательной работе, с директором школы, например, как сделать наше учебное заведение лучше. И, конечно, стали активнее участвовать в мероприятиях, стали организовывать новые».

Отметим, в 2023 году в коллежах также ввели новую штатную единицу, и сейчас новые сотрудники на примере общеобразовательных организаций внедряют полезные методики в свою работу.