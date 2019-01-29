Новая формула расчётов за тепло повлияет на суммы в квитанциях, которые северяне получат уже 10 февраля

Причиной к принятию новой системы оплаты стали спорные ситуации, то и дело возникающие между ресурсоснабжающими организациями и собственниками, чьи квартиры переведены на альтернативные источники обогрева.

Необходимость в новой формуле расчёта платы за тепло появилась в связи с неразберихой, когда россияне стали переводить квартиры в многоквартиных домах на другие источники тепла. Зачастую платить пришлось дважды – поставщику централизованного отопления за услугу, которую не потребляли, и за электричество, затраченное на обогрев жилья. В нашем регионе больше всего таких случаев отмечено в Кандалакше и Североморске. Споры дошли до Конституционного суда, который постановил, что платить гражданам надо по факту потребления. Новая формула, принятая по всей России, ориентирована на индивидуальный подход и учитывает многие тонкости этого процесса. Как изменится сумма в квитанциях северян, которые МЭС обещает выпустить уже к 10 февраля, пытались ответить сегодня специалисты.

«Всё зависит от домов. Например, от того, есть ли общедомовые приборы учёта, нет ли их, - говорит Алексей Степанов, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт». - Сказать однозначно по всем муниципальным образованиям, где мы присутствуем, будет плюс или минус, мы не можем. Но перерасчеты будут у всех».

В случае, когда жильё в многоквартирном доме переведено на электрообогрев, его владелец оплачивает центральное отопление только за свою долю общедомового имущества. Важно, чтобы на изменения в системе отопления квартиры были документы. А как изменятся суммы в квитанциях остальных собственников дома? Сложностей с новыми расчётами немало. Особенно в муниципалитетах, где нет единой схемы теплоснабжения. Депутаты Мурманской областной Думы и представители региональной власти собрались вместе, чтобы попытаться найти решение.

«Читая постановление Конституционного суда, кажется, что всё прозрачно и понятно. Другое дело, что правительству РФ ставится задача разработать методику. Мы собрались, чтобы понять, на каком этапе мы сейчас находимся, - говорит Максим Белов, депутат Мурманской областной Думы. - Как проходит разработка этой методики, соответствует ли она интересам наших граждан? Действительно ли отстаивает правительство Мурманской области интересы наших граждан? Сейчас важно на этапе принятия решения дать в Москву информацию, какая формула устраивает нас больше всего».

Какова судьба долгов по квитанциям за центральное отопление, накопленных в подобных случаях? «Мурманэнергосбыт» рекомендует обращаться в суд. Решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

«По поводу накопленных долгов. Есть долги, которые люди проиграли, это большинство, практически. Но есть решение КС, - комментирует Алексей Степанов, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт». – В данном решении, не в результативной части, а по тексту, определено, что в связи с тем, что появилось новое обстоятельство, людям предлагают, и мы это поддерживаем, подавать в суд по вновь открывшимся обстоятельствам. Какие решения судов мы будем получать, будем принимать решения».

Специалисты говорят, чтобы схемы расчётов не вызывали трудностей, а экономия была справедливой для всех собственников квартир, переходить на электрообогрев лучше сразу всем домом. Но здесь нужно учитывать, что реконструкция системы отопления тоже потребует сил и финансовых затрат.