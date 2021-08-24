Новая котельная в микрорайоне Кортик флотской столицы готова к новому отопительному сезону

Мурманская область постепенно уходит от мазутозависимости.

Новая котельная в микрорайоне Кортик Североморска практически в полной готовности. Осталось только довести до ума фасад здания и полы в помещении. Впрочем, эти мелочи не влияют на главное, девять многоэтажек с началом сезона будет отапливать не морально и технологически устаревшая мазутная котельная, а современная – угольная.

Юрий Сердечкин, вице-губернатор Мурманской области: «Сейчас завершены все пуско-наладочные мероприятия, всё прошло успешно. А старая котельная у нас побудет в резерве на всякий случай».

Уход от мазутозависимости сулит существенную экономию. После запуска за сезон затраты на топливо сократятся на 30 миллионов рублей. К тому же, в Кортике параллельно идёт масштабный ремонт теплосетей, что сократит теплопотери. Что же касается котельной, то она полностью соответствует экологическим требованиям. Оборудование позволяет свести количество обслуживаемого персонала до минимума.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Работа осуществляется в автоматизированном режиме. Поэтому одно рабочее место – один человек на смене. Но мы понимаем, что автоматику тоже надо обслуживать».

Планомерная модернизация системы теплоснабжения в Заполярье продолжится и в других муниципалитетах.