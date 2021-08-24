Президент России подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублейГубернатор призвал грибников соблюдать правила предосторожности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.21 19:30

Новая котельная в микрорайоне Кортик флотской столицы готова к новому отопительному сезону

Мурманская область постепенно уходит от мазутозависимости.

Новая котельная в микрорайоне Кортик Североморска практически в полной готовности. Осталось только довести до ума фасад здания и полы в помещении. Впрочем, эти мелочи не влияют на главное, девять многоэтажек с началом сезона будет отапливать не морально и технологически устаревшая мазутная котельная, а современная – угольная.

Юрий Сердечкин, вице-губернатор Мурманской области: «Сейчас завершены все пуско-наладочные мероприятия, всё прошло успешно. А старая котельная у нас побудет в резерве на всякий случай».

Уход от мазутозависимости сулит существенную экономию. После запуска за сезон затраты на топливо сократятся на 30 миллионов рублей. К тому же, в Кортике параллельно идёт масштабный ремонт теплосетей, что сократит теплопотери. Что же касается котельной, то она полностью соответствует экологическим требованиям. Оборудование позволяет свести количество обслуживаемого персонала до минимума.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Работа осуществляется в автоматизированном режиме. Поэтому одно рабочее место – один человек на смене. Но мы понимаем, что автоматику тоже надо обслуживать».

Планомерная модернизация системы теплоснабжения в Заполярье продолжится и в других муниципалитетах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,53%-PRO Валюту (16+)Глава администрации Кольского района доложил Андрею Чибису о ходе работ в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)За пять лет на закрытую систему ГВС переведут 456 домов Ленинского округа Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика