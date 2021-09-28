Новая локальная «точка притяжения» в Мурманске не даст «скучать» «Ждущей»

В столице Заполярья завершилось строительство новой обзорной площадки. Новая точка притяжения Ленинского района открылась совсем недавно и располагает всем необходимым для хорошего времяпровождения.

Сворачиваешь на каменистую дорожку от памятника «Ждущей» - места красивого и благоустроенного и попадаешь в северные джунгли. Заросший пустырь, растянувшийся вдоль девятиэтажек, уже много лет выполняет роль места для выгула собак. В тёплую погоду некоторые из местных жителей разводят здесь костры и даже проводят пикники.

Приняв во внимание специфику этой территории, специалисты из санкт-петербургского Общества юных архитекторов разработали проект смотровой площадки, отвечающий запросам горожан. Изюминкой нового объекта стала большая жаровня-мангал, которая позволит наслаждаться огнём безопасно в любое время года.

Михаил Бетехтин, архитектор, г. Санкт-Петербург: «У нас есть два типа костровых – одна закрытая и всесезонная и открытые костровые - без навесов. Мы снабжаем объект инструментами для колки дров. Каждый пользователь может подготовить для себя необходимое количество дров».

Сетчатые стены площадки можно использовать в качестве своеобразной поленницы, такое архитектурное решение, предложили мурманские школьники, так же принявшие участие в процессе разработки проекта. А ещё они выбрали материалы, которые использовались при строительстве. Архитекторы очень надеются, что все конструкции простоят как можно дольше, не будут разрушены руками вандалов.

Анастасия Гуляева, архитектор, г. Санкт-Петербург: «Конечно, был какой-то скепсис, что всё это сгорит, уничтожится в первое же время. Но мы надеемся, что жители будут поддерживать какой-то порядок, кто-то говорил, что у них прямо из окна вот этого дома видна эта площадка, ну, я говорю: «Следите, если тут какие-то начнутся безобразия, выбегайте и как-то контролируйте, чтобы всё это было в чистоте и порядке».

Архитектурная доминанта всего объекта – это деревянные столбы, верхушки которых будут покрашены светоотражающей краской, на них же расположены дорожные указатели. Такое решение позволит без дополнительного освещения сохранить площадку от неосторожных автомобилистов. Более того, местные художники могут без зазрения совести расписывать столбы, главное, чтобы всем нравилось. Новая локальная «точка притяжения» появилась в городе благодаря проекту «Мой залив».