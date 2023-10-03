Новая партия буржуек отправилась из Североморска на передовую

Печи были изготовлены мастерами предприятия «Мурманэнергосбыт» с учётом пожелания наших бойцов.

20 буржуек будут доставлены волонтёрами на передовую уже в ближайшее время. Осенняя распутица с дождями и скорые холода торопят с отправкой гуманитарного груза.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Сегодня для нашего предприятия траурный день. Мы проводили в последний путь нашего работника Александра Васильевича Петрова. Он одним из первых ушёл добровольцем. Очень символично, что в этот день мы отправляем очередную партию наших печей. Весь наш коллектив сплочён, мы продолжаем помогать нашим ребятам и стараемся быть с ними и словом, и делом. Оказываем всяческое содействие».

В прошлом году мастера из разных филиалов предприятия от Кандалакши до Заполярного по собственным чертежам сварили 37 полевых печек. В этом году североморские умельцы изготовили буржуйки уже с учётом опыта эксплуатации в полевых условиях.

Наталия Соколова, волонтер «Север Z Eдин»: «Нам предоставляли три вида разных буржуек, а в августе ребята из зоны СВО попросили, чтобы в этом году повторили именно такие модельки - они отличают от покупных тем, что толстая сталь и они не прогорают, дольше удерживают тепло».

Компактные, на таких можно и еду приготовить, и обмундирование высушить. Рядом с ними можно согреться в непогоду и почувствовать тепло земляков.