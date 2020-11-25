Новая смотровая площадка в Мурманске будет называться «Семёновская горка»

«Семёновская горка» - именно такое название будет у искусственного рельефа, расположенного на Семёновском озере. Имя придумала мурманчанка, за него проголосовали большинство горожан.

В начале ноября редакция газеты «Вечерний Мурманск» организовала конкурс на лучшее народное название для искусственного рельефа, расположенного на набережной Семёновского озера. В этом году так же выбирали имя для ледовой арены.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Мурманчане активно принимают участие в жизни нашего города, всегда мы получаем живой отклик. И этим наш город отличается от других».

Всего в голосовании приняли участие более 2000 человек. В финал вышла тройка лидеров: «Айсберг», «Дыхание Севера», но абсолютным победителем стало название «Семёновская горка», предложенное мурманчанкой Тамарой Коршуновой.

Тамара Коршунова, победительница конкурса: «Я живу на Аскольдовцев и, проезжая на автобусе, придумала название. Я подумала, что зимой с неё будет прекрасно кататься, получилась «Семёновская горка».

Напомним, «Семёновская горка» - новое строение со смотровой площадкой на крыше. В нём летом будет работать прокат велосипедов, а зимой - лыж и коньков. Соседнее крыло строения займёт кафе.