Новая спортивная площадка для школы № 18

Новая спортивная площадка скоро появится возле школы № 18. Она станет приятным сюрпризом для тех школьников, которые после летних каникул смогут сразу испытать новые спортивные снаряды.

Прогулки на улице во время переменок и уроки физкультуры для школьников 18-й школы теперь станут гораздо интересней и полезней. Строители старательно устанавливают детали новой конструкции спортивно-игровой площадки. Совсем скоро, а точнее 1 сентября, она будет готова встретить ребят своими яркими горками, качелями, турниками и лабиринтами.

- Школа у нас большая, в ней 32 класса, из них 16 классов начальной школы, - рассказывает Любовь Бабаевская, заместитель директора СОШ № 18 г. Мурманска. - На конец года в них учились 288 ребятишек, поэтому детская площадка нам необходима. Функционирует у нас и группа продленного дня, поэтому во вторую половину дня учителям и детям, я думаю, на этой детской площадке будет очень комфортно играть и проводить свободное время.

Возрождение школьных стадионов, превращает пустыри возле гимназий в благоустроенные территории с современными конструкциям, искусственным покрытием, тренажёрами и игровым оборудованием.

- Кроме школы № 18 ещё в 6 общеобразовательных школах за этот летний период будут оборудованы аналогичные игровые комплексы, - сообщил Василий Андрианов, председатель комитета по образованию г. Мурманска.

Кроме таких детских игровых территорий за летний сезон планируется обустройство ещё двух спортивных площадок в Мурманском политехническом лицее и в прогимназии № 61.