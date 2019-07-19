Новая спортивная площадка появится около мурманской школы № 11

Городские власти областного центра продолжают работы по строительству современных детских и спортивных площадок. Новый яркий комплекс построили на территории 11-й мурманской школы.

В 11-й школе учатся 600 ребят, половина из них - в младших классах. И, как это было всегда, после уроков дети не очень то и торопятся домой, малыши хотят поиграть и побегать. За досуг своих чад переживают и родители, и учителя, а вот теперь, отмечает директор учебного заведения, за безопасность школьников можно не беспокоиться.

«Такая площадка - вариант безопасной зоны для младшей школы, потому что дети проводят в стенах школы большую часть времени, - говорит Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска. – У нас сформирована и группа продленного дня, поэтому ребятишкам во второй половине дня необходимо чем-то заниматься, чтобы такая зона релаксации была на свежем воздухе».

Несмотря на то, что работы успевают закончить в срок, подрядчик сетует на то, что холодное и дождливое лето внесло свои коррективы. Несколько недель рабочие не могли уложить тартановое покрытие.

«Вопросам безопасности мы уделили особое внимание, так как у нас с конца 2018 года вступил в силу технический регламент безопасности игровых комплексов, - поясняет Николай Новожилов, представитель подрядной организации. – Покрытие здесь должно быть ударопоглощающее и определенной толщины. По техрегнламенту, от высоты детского игрового оборудования зависит и толщина покрытия. Здесь у нас толщина подложки шесть сантиметров».

За последние годы в областном центре построены 136 спортивных и детских площадок с тренажерами и искусственным всепогодным покрытием. И эта цифра - не предел, в 2019 году обновят ещё 15 комплексов.