Новая станция ультрафиолетового обеззараживания очищенных сточных вод введена в эксплуатацию в Кировске

На открытии объекта побывал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Сердечкин.

Чистая и доступная вода - неотъемлемая часть жизни каждого человека. Помимо этого, необходимо задумываться и о рациональном потреблении этого ресурса. Благодаря новой станции ультрафиолетового обеззараживания в Кировске можно будет отказаться от существующей хлорной очистки, это позволит существенно снизится негативное воздействие на окружающую среду.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Ультрафиолетовая очистка, которая сегодня открыта, это отличный, огромный шаг вперед навстречу «зеленой» Арктики. 56 миллионов рублей, которые были затрачены, затрачены не зря».

Строительство новой станции началось весной и завершилось в декабре 2021 года.

Алексей Круглин, и.о. генерального директора АО «Апатитыводоканал»: «Станция современная, очень хорошая. Спасибо подрядчикам, которые построили её в установленные сроки. Она позволяет полностью очищать все воды, берем 100% очистку от бактерий».

На данный момент объект включён в технологический цикл и работает в штатном режиме.

Андрей Долгалев, ведущий специалист по эксплуатации АО «Апатитыводоканал»: «Ежедневно через данный канал проходит около 20 тысяч кубических метров сточных вод. Суть метода заключается в облучении сточной воды бактерицидными лампами в ультрафиолетовом диапазоне».

Такое оборудование успешно эксплуатируется в крупных российских городах. Теперь в их числе и Кировск.