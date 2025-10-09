Новая страничка проекта «Дом дружбы»: киргизы – древний тюркский народ

Студенты Мурманского арктического университета в рамках проекта «Дом дружбы» продолжают знакомиться представителями разных общин, проживающих в Мурманской области. Новый выпуск будет посвящён древнему народу – киргизам.

В Мурманской области проживает немало выходцев из Центральной Азии. Киргизы – древний тюркский народ, которые из бывших кочевников-скотоводов превратились в воинов‑защитников. Новому герою проекта «Дом дружбы» Захару Истомину о своей истории рассказали представители Центра культуры «Ата Журт».

Фарход Торокулов, председатель киргизского Центра культуры «Ата Журт»: «Честно говоря, я удивлён. Такие неожиданные вопросы. Не ожидал, что такие вопросы задают. Русский человек приходит и такие интересные вопросы задает: о еде, о языках. С такими общением и встречами укрепляется наша дружба».

Действительно, встреча с киргизами для первокурсника юридического факультета арктического университета была полезной. Он узнал, зачем в селах киргизы носят кнут и что по его положению можно узнать о намерениях человека. Студенту поведали об особенностях киргизского языка, о том, как семьи отмечают праздники и, конечно, о национальных блюдах. Самое знаменитое из них – бишбармак, Захар даже отведал его.

Захар Истомин, студент Мурманского арктического университета, участник проекта «Дом дружбы»: «Для меня, наверное, это будет память, большое количество знаний. Я смог узнать о еде. Возможно, что для меня это будет вкусовой опыт, исторический, которые мне пригодятся. Киргизы и русские – очень дружелюбные народы. Они дружат и не враждуют друг с другом. Они готовы друг друга поддерживать в любых ситуациях».

