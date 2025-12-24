Новая ступень в развитии мегапроекта XXI века

Морская коллегия под руководством Николая Патрушева поддержала необходимость запуска комплексного проекта по развитию Арктики и Трансарктического транспортного коридора. Глава региона охарактеризовал это решение как новую ступень в развитии мегапроекта XXI века.

Инициатива комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика», возглавляемой губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, ранее обсуждалась на различных площадках. И нашла поддержку у Президента России Владимира Путина.

Губернатор подчеркнул, что комплексный подход обеспечит национальную безопасность в Арктике, приток инвестиций, развитие территорий и повышение качества жизни в арктических городах, что особенно важно для Мурманской области.

Андрей Чибис заявил, что всё это несомненно повлияет на развитие региональной экономики и благосостояние северян.