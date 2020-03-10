Новая техника выходит на улицы Мурманска

Улицы Мурманска убирают в круглосуточном режиме. За эту непростую работу отвечает Управление дорожного хозяйства областного центра. Парк предприятия регулярно обновляется, на лини в ближайшее время выйдут сразу несколько новых единиц техники.

В Управлении дорожного хозяйства трудятся 600 человек. Эти люди круглые сутки убирают заполярную столицу. Сегодня на предприятии маленький праздник - пришли несколько десятков единиц новой снегоуборочной техники. На линию пока выйти могут не все - не хватает специалистов. Водителей-механизаторов приглашают на работу в муниципальное предприятие.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «На руки от 40 тысяч рублей, при этом за январь народ получил больше 80 тысяч - было много снега, но на руки от сорока тысяч. 10 тракторов сейчас уже на линии, ещё 10 выйдут в течение двух недель. Это связано с комплектованием механизаторами».

20 тракторов и 6 самосвалов «КАМАЗов» в УДХ приняли. А вот комбинированные дорожные машины или, как их называют в специалисты, кдмки, придётся вернуть производителю из-за несоответствия техническому заданию.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Эта техника будет возвращена поставщику. Нужно отметить, что за эти машины ни копейки не заплачено, это очень важно и на это я хочу обратить внимание мурманчан, потому что существует такой стереотип, что сначала платятся деньги, а потом покупается товар неизвестно какой. Никакой предоплаты нет, я уверен, что эти машины будут возвращены поставщику, а город получит ту технику, которая ему нужна».

В парке УДХ на настоящее время подготовлены 130 единиц техники. Для обеспечения бесперебойной работы куплены все необходимые запасные части.