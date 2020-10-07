Новая универсальная площадка для спорта и отдыха ждёт мурманчан

Поиграть в футбол, покататься на скейте и подкачаться на турниках смогут посетители универсального комплекса на проспекте Кольский, 49.

В универсальном комплексе на проспекте Кольском, 49 есть всё, чтобы стать новым местом притяжения мурманской молодёжи. Для любителей покататься на доске – скейтерские трамплины и рампы, погонять мяч можно будет на футбольном поле с искусственной травой, а самым юным северянам понравится яркий детский городок с качелями и горками.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Очень хорошее место для отдыха, причем не только для семьи, ещё и для молодёжи».

Раньше здесь находился заброшенный корт, который был небезопасен. Теперь же территория превратилась в современную площадку, при обустройстве которой были учтены все нюансы, чтобы досуг мурманчан стал по-настоящему комфортным.

Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Всё, что было на картинках, всё то, что людям нравилось, всё и реализовано. Я могу сказать даже больше, подумали о том, чтобы мяч не улетал на проспект Кольский, забор сделали выше».

Место, выбранное для строительства комплекса, оказалось не из простых: микрорайон расположен на сопках. Подрядчику пришлось убрать фрагмент скалы весом 25 тонн, чтобы устроить ливневой сток. Но такие трудности не помешали выполнить работу качественно и в срок.

Гаик Григорян, подрядчик: «Мы работали не просто по проекту, который нам дали в руки. Мы нашли все недостатки в проекте, мы посмотрели, что по факту в будущем на этой площадке может стать проблемой, предложили проектировщику и заказчику внести изменения в проект с учётом этих моментов».

Радовать жителей универсальный комплекс будет как летом, так и зимой. Он стал 192-м в списке детских и спортивных площадок, построенных за последние годы в областном центре.