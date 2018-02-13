«Новая весна» - новые усилия и новые надежды

С появлением первых лучей солнца желание нравиться себе и окружающим усиливается. Стать стройнее и увереннее в себе поможет правильное питание и спортивные тренировки под руководством профессионалов. Как и где жители города приводят себя в форму, узнавали журналисты «Актик-ТВ».

Участников проекта «Новая весна» объединяет одна цель - стать стройнее. В этом им вызвались помочь инструкторы и специалисты спортивно-оздоровительного центра «Наша планета». После конкурсного отбора и собеседования были выбраны счастливчики, которым в течение нескольких месяцев придётся полностью изменить свой образ жизни. И, конечно же, все они ждут, перемен к лучшему.

И вот позади первые взвешивания, результаты тщательно фиксируются, а на промежуточных этапах представители проекта будут проверять, кто проявил силу воли, а кто тайком перекусывал шоколадными батончиками. Но настрой у участников боевой и трудности их не пугают.

- Прежде всего, я буду стройная, а буду уверенной, а если я буду уверенной, то и по жизни пойду легче, - считает Бондаренко Наталья, участница проекта.

Многие из участников впервые за долгое время приступили к физическим нагрузкам, но вливаться в тренировки они будут плавно под руководством опытных специалистов. Победителем станет тот, кто сможет в процентном соотношении сбросить больший вес.

- У нас приготовлены призы для всех участников, никто без призов не останется, рассказывает Евгений Куц, фитнес-директор. - Но самый большой для участников бонус, как мне кажется, это их здоровье, красота, то чего они должны добиться с помощью нашего тренерского состава.

За судьбой участников проекта вы сможете следить в наших следующих сюжетах на телеканале «Арктик-ТВ».