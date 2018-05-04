«Новая весна 2018» меняет людей в лучшую сторону

Проект «Новая весна 2018» подошёл к концу. За спиной у участников три месяца плодотворных и в то же время изнурительных тренировок. Лето и пляжный сезон не за горами, а значит, самое время привести себя в порядок. Некоторые мурманчане с поставленной задачей уже справлялись – проект «Новая весна 2018» подошёл к концу. Каждый из участников сбросил порядка 20 килограмм .

- Потеря веса – это, в первую очередь, благоприятное здоровье. Все мы знаем, как у нас любит народ бороться с лишним весом, - говорит Евгений Куц, фитнес-директор спортивно-оздоровительного центра «Наша планета». - И этот проект направлен не только на борьбу с весом, но и на то, чтобы показать людям, как правильно нужно с ним бороться.

Изначально желающих участвовать в проекте было в разы больше, но после предварительного отбора, собеседований и медицинских осмотров только 14 человек приступили к усердным тренировкам под присмотром опытных тренеров. За 3 месяца участники полностью изменили свой образ жизни и завели новые полезные привычки.

- Я не думала, что я смогу встать в 6 утра ради себя. Ради собак я могла в 7 утра встать, чтобы её выгуливать, - делится своими изменениями в жизни Ольга Крижановская, участница проекта «Новая весна 2018». - Но то, что я в 6 утра могу встать, а в 7 утра быть уже на беговой дорожке - это было для меня тоже открытием!

Сегодня в тренажёрном зале спортивно-оздоровительного центра «Наша планета» праздник - финал проекта «Новая весна». Участники демонстрируют свои успехи и приобретённые спортивные навыки. За 3 месяца желающие сбросить лишний вес сдружились настолько, что соперническое настроение почти пропало и сменилось командным духом.

После нескольких кругов испытаний конкурсанты проходят финальное взвешивание. Результаты радуют и тренеров, и участников.

- Состояние лёгкости, ты паришь, движешься вперёд, ты полон энергии, ты заряжаешься и заряжаешь духом здоровья других людей, - делится своими впечатлениями Арктик-ТВ» Тихон Николаев, участник проекта «Новая весна 2018».

- Победа над лишним весом – первый шаг на пути к совершенству, - признались участники проекта. Никто из них теперь не хочет бросать тренировки и возвращаться к прежнему - неспортивному образу жизни. Заметные изменения подарили участникам твёрдую веру в себя и показали, что достичь успеха и справиться с любыми трудностями может каждый.

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